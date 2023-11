Festival de gols na estreia da Copa dos Campeões

O primeiro confronto da noite foi entre AFFA e Center Fhotos. O jogo começou favorável para a equipe da AFFA, que abriu um placar elástico de 6 a 1. Na segunda etapa, o atual campeão da competição, Center Fhotos, reagiu e virou o confronto para 9 a 7.

Fechando a noite, AABB e Aimoré protagonizaram um jogo acirradíssimo. A equipe vice-campeã da Série B, Aimoré, começou imprimindo muita intensidade contra a forte equipe da AABB e acabou vencendo a primeira etapa pelo placar de 4 a 3. No segundo tempo, o técnico Amim realizou algumas modificações, e a hexacampeã acabou virando o jogo para 7 a 5, levando os três primeiros pontos da chave. O campeonato retorna no próximo sábado (4), com mais dois jogos a partir das 19h no ginásio da Arena Esporte e Lazer.

Fotos: Sesc Alegrete