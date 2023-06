Ficou para segunda- feira a decisão sobre pagamento do piso de técnico da enfermagem da Santa Casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A negociação definitiva sobre o pagamento do piso da categoria de técnico de enfermagem da Santa Casa de Alegrete ainda não fechou. Uma nova reunião foi marcada para próxima segunda- feira(12), quando a provedoria do Hospital e o Sindicato dos Trabalhadores da Santa Casa pretendem encerrar essa rodada de negociações.

O impasse ainda persiste sobre o pagamento sobre as 180h ou 220h de trabalho, disse Roberto Segabinazzi, provedor do Hospital. A lei não esclarece nada em relação a isso, pondera. Já Everaldo Paré, presidente do Sindicato, disse ser importante a presença dos colegas na reunião marcada para às 18h. -Será uma conquista de toda a categoria que tem 240 trabalhadores atuando na Santa Casa, divididos em três turnos, acentua.