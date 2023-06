Nós Os Ritmistas oferece projeto social gratuito para a comunidade alegretense

O G.R.C.E.S Nós Os Ritmistas, escola campeã do carnaval de Alegrete em 2023, dará início no próximo dia 17 de junho, sábado, ao projeto social “Oficina do Samba”. A escola oferece aulas gratuitas de percussão para crianças e adolescentes da comunidade alegretense.

Segundo os organizadores, os participantes serão recebidos na quadra da escola, localizada na Rua Castro Alves, aos sábados, a partir das 15h. O evento, é uma realização da escola e de sua bateria, a “Bateria do Zé” (nota máxima no carnaval 2023), com a coordenação do mestre Daniel Rodrigues e de seus diretores.

No próximo dia 17, a Oficina do Samba terá sua largada com o início das aulas com aprendizagem em Surdo (1º, 2ª e 3ª), caixa, repique, repique mor, tamborim, chocalho e cuíca, que terão seguimento em futuros encontros a serem agendados.

Aqueles que se destacarem no projeto social, poderão futuramente, compor a bateria da escola. Para aqueles que já sabem tocar algum desses instrumentos, as inscrições para novos integrantes estão abertas. Mais informações podem ser obtidas com mestre Daniel: (54) 9 9620 0663, Tuti: (55) 9 9920 2825 e Diego: (55) 9 9996 6707. A escola alerta que as vagas são limitadas e por isso a importância de contato com os dirigentes para efetivação da inscrição.

Foto: Dedé Lopes