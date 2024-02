De acordo com informações fornecidas ao PAT, o acidente envolveu uma Hilux que seguia pela Praça General Osório e avançou a preferencial, colidindo com um Ford Fiesta que subia a Maurício Cardoso. Com o impacto, o carro acabou sendo projetado para cima da calçada e colidiu com a parede de uma residência próxima.

Motorista é atingida pelo próprio veículo na Promorar

Não houve registro de feridos. A Guarda Municipal foi acionada.