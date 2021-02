Mercadão dos Óculos tem promoção para seu filho, tem carnaval de ofertas e tem promoção de óculos solares. Vem!

Compartilhe















A rede de óticas que mais cresce no país, atenta às necessidades dos seus clientes preparou uma super promoção para o período de volta às aulas e faz a seguinte pergunta:



Você já pensou sobre o cuidado visual do seu filho? Não? Então preste atenção.

Com o mundo digital em evidência, adultos e principalmente crianças passam um longo período na frente da tela do celular, tvs e etc. Seja por meio de vídeos, jogos, aulas online ou interações virtuais. Mas, o que muitos não sabem é que a luz azul emitida por esses aparelhos, pode ser prejudicial à saúde da visão.

E, pensando nisso o Mercadão dos Óculos está preparado para te ajudar.

Procure os profissionais do Mercadão dos Óculos e saiba mais sobre as lentes com filtro de luz azul, pois mesmo sem grau, é possível fazer um óculos especial e proteger a saúde visual dos seus filhos quando estiverem em frente as telas.

Desconto Especial para leitores e seguidores do Alegrete Tudo. Ganhe 20% off no óculos completo do seu filho! Diga que viu esta reportagem.

Aproveite ainda o Carnaval de Ofertas!

Nas compras acima de R$ 300,00, você joga o dado premiado e pode levar descontos de até 50% e brindes exclusivos!

Em qualquer compra acima de R$ 500,00, você ganha 1 caneca de chopp do Mercadão e ainda leva o primeiro chopp de graça lá no Villa Burger!!

E para quem está precisando renovar seu óculos de sol, tem essa novidade.

Na compra de um óculos solar, o segundo tem 40% de desconto. Válido também para Rayban!! Até dia 27 de fevereiro.

Mercadão dos Óculos Alegrete – Sua Ótica Completa!

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes