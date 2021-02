Prefeitura de Alegrete mantém ponto facultativo no Carnaval

Compartilhe















O fato de não ter Carnaval, este ano, foi questionado se a Prefeitura de Alegrete iria fazer ponto facultativo na segunda- feira (15).

O Prefeito Márcio Amaral, disse que o Município vai manter o ponto facultativo como em anos anteriores. O atendimento vai voltar ao normal na quarta- feira à tarde.

Ele lembra que a fiscalização integrada, com a participação da Brigada Militar, Policia Civil , Guarda Municipal e fiscais de Secretarias Municipais, que houve no último final de semana, será intensificada neste período. O Prefeito lembrou que a pandemia continua e as pessoas não estão respeitando o Decreto que determina o uso de máscara e evitar aglomerações.

-Vamos manter todo este aparato de fiscalização, porque a vida é o mais importante e, de nossa parte, não podemos arrefecer nos cuidados com nossa população”- disse o Prefeito.

Já em relação ao comércio, o presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi , diz que existe um acordo coletivo, de anos, que se mantém na cidade para que durante os dias de Carnaval, o comércio não abra. As 16h que deveriam ser trabalhadas no Carnaval vão ser compensadas no banco de horas de cada trabalhador . Ele lembrou que na terça-feira não é feriado nacional e que existem locais que trabalham normalmente no Brasil.

Foto: Alex Lopes

Vera Soares Pedroso