Filho faz festa em casa e convidados quebram móveis e utensílios; mãe tá inconformada

Mulher fez registro na Delegacia de Polícia de Alegrete depois de ter móveis e utensílios, entre outros objetos destruídos no interior da residência.

Segundo a vítima, ela foi para o Passo Novo na casa dos pais. Em determinado, momento na manhã de domingo(5), ela recebeu uma ligação informando que o filho de 22 anos estava preso.

Ao chegar em sua residência no bairro Santo Dumont a vítima ficou sabendo que o filho havia realizado uma festa que incluia uma menor de idade.

Assim que a namorada do filho compareceu na casa, ocorreu desentendimento com as outras duas mulheres e a adolescente. Durante a discussão, a menor e as amigas teriam quebrado televisão, móveis e muitos outros objetos da casa, como pratos e utensílios.

O filho foi preso por corrupção de menores e, na ocorrência também constava a informação de estupro de vulnerável, embora não tenho ocorrido ato sexual.

A mulher ainda falou aos policiais que cerca de dois mil reais desapareceram do seu roupeiro. Ela disse que teria interesse em responsabilizar as acusadas.