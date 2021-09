Mãe, desesperada, procura pelo filho desaparecido há mais de 20 dias

Share on Email

Ela disse que há mais de 20 dias o filho Richard Toledo de 22 anos está desaparecido.

Eva disse que o filho reside no bairro Segabinazzi. Ele saiu de casa e não mais retornou ou enviou notícias. Por ser usuário de drogas, a mãe já esteve em todos os lugares possíveis, mas ela não obteve sucesso.

A progenitora está desesperada diante da angústia de não ter nenhuma informação sobre o filho. Ela faz um apelo a todos os alegretenses que possam auxiliar nesta busca.

Eva disse que, de forma incansável, tem procurado o filho. Qualquer informação que possa auxiliar para chegar ao paradeiro do jovem pode ser repassada através do número 55 99688 1364 , também é WhatsApp.

” Ele saiu de carro com um amigo, porém, nunca mais soube do meu filho! Consegui chegar neste amigo, mas ele falou que se separaram e também está sem notícias ” – acrescenta com a voz embargada.

Já foi realizado Boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia. Eva acrescenta que o filho nunca tinha ficado um período como este sem dar notícias.