Filho violento agride o pai a socos no Bairro Vila Nova

Filho desferiu vários socos contra o pai, no bairro Vila Nova.

A agressão foi no último dia 25 por volta das 18h. De acordo com a vítima, ela estava em casa quando o acusado, de 19 anos, chegou e a mesma questionou o motivo do filho não ter ido pra casa desde o dia em que teria retornado de Garibalde. Assim que concluiu a pergunta, o filho desferiu vários socos contra o pai que revidou para se defender. A vítima também comentou que o acusado é usuário de drogas e teria saído da cidade onde estava em razão de dívidas. O homem quis representar contra o filho pois teme pela sua segurança e da família. O registro foi feito por lesão corporal.

