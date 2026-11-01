Filipi Coelho apresenta o projeto “Novos Acordes” e propõe novos olhares sobre a música nativista

Iniciativa reúne diferentes intérpretes para revisitar canções, renovar arranjos e valorizar repertórios da música regional gaúcha.

A música nativista ganha uma nova proposta de interpretação com o projeto “Filipi Coelho Convida — Novos Acordes”. Idealizada pelo músico Filipi Coelho, a iniciativa reúne artistas de diferentes trajetórias e identidades musicais com o objetivo de revisitar canções, apresentar novas sonoridades e ampliar o alcance de obras que integram a cultura musical gaúcha.

O projeto conta com a participação de Cristiano Fantinel, Jairo Lambari Fernandes, Guto Gonzales e Ricardo Bergha. A proposta é promover encontros musicais entre os convidados, explorando diferentes timbres, estilos e interpretações, sem deixar de lado as características que identificam a música nativista.

A iniciativa parte da compreensão de que a música é uma expressão cultural em constante transformação. Nesse contexto, a releitura de composições já conhecidas e a valorização de obras que ainda não alcançaram maior reconhecimento aparecem como caminhos para renovar o repertório e aproximar diferentes públicos da produção musical regional.

À frente do projeto, Filipi Coelho busca criar novas experiências a partir da união de artistas com características próprias e trajetórias distintas. A ideia é oferecer outras possibilidades de interpretação para canções que carregam histórias, sentimentos e elementos da identidade cultural gaúcha.

Mais do que apresentar novas versões, “Novos Acordes” propõe uma reflexão sobre a continuidade da música nativista e sua capacidade de dialogar com diferentes gerações. A iniciativa procura demonstrar que a renovação de arranjos e interpretações pode caminhar ao lado da preservação das raízes culturais.

Com a participação dos convidados, o projeto estabelece um espaço de encontro entre diferentes expressões musicais, tendo como ponto de partida o respeito à essência das composições e a valorização da identidade artística de cada intérprete.

“Novos Acordes” apresenta, assim, uma proposta de renovação do repertório nativista, aproximando tradição e novas possibilidades sonoras e reafirmando a música como uma manifestação cultural que se transforma sem perder suas referências.