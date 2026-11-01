Com 74% da área semeada, Alegrete se destaca na evolução da safra 2026/27 no Estado

A semeadura do arroz irrigado para a Safra 2026/27 segue em ritmo avançado no Rio Grande do Sul. Conforme o levantamento atualizado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), o Estado já alcançou 533.181,7 hectares semeados, o equivalente a 61,86% da intenção total de plantio prevista para o ciclo, estimada em 861.778,96 hectares.

Entre as regiões produtoras, a Zona Sul lidera o índice percentual de execução, somando 91,50% da sua área prevista. Logo em seguida aparece a Fronteira Oeste, uma das regiões de maior expressão econômica na cultura do grão, que registrou 202.422,70 hectares semeados, atingindo 81,76% de sua área prevista (que totaliza 247.595 hectares).

O desempenho de Alegrete na Fronteira Oeste

Dentro do cenário da Fronteira Oeste, o município de Alegrete sobressai-se com volumes expressivos de plantio, consolidando-se como um dos principais polos produtores da região:

Intenção de Semeadura em Alegrete: 48.344 hectares.

48.344 hectares. Área Semeada até o momento: 35.774 hectares.

35.774 hectares. Percentual Executado: 74,00% da área prevista no município.

O avanço das máquinas nos campos gaúchos é ditado pelas condições climáticas e pelo regime de umidade dos solos. Enquanto o sistema de semeadura em linha demanda condições propícias para o tráfego de maquinário pesado, o sistema pré-germinado possibilita maiores avanços em áreas que apresentam índices elevados de umidade.

Panorama Geral das Outras Regiões

As demais regiões do Estado também apresentam os seguintes cenários parciais no levantamento:

Campanha: 67.328 hectares semeados (55,30%)

67.328 hectares semeados (55,30%) Planície Costeira Externa: 46.067 hectares semeados (45,08%)

46.067 hectares semeados (45,08%) Planície Costeira Interna: 57.968 hectares semeados (44,62%)

57.968 hectares semeados (44,62%) Região Central: 26.315 hectares semeados (22,89%)

O monitoramento contínuo realizado pelas equipes regionais do Irga assegura o acompanhamento detalhado de todas as etapas do desenvolvimento da safra em solo gaúcho.

Foto: Nourival Neto