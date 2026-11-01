Sindicato dos Municipários enaltece os servidores públicos e diz estar na luta

O presidente do Sindicato dos Municipários de Alegrete (SIMA), Claudiomiro Souza, informa que as lutas são constantes e sempre pela valorização de cada um dos mais de dois mil servidores públicos de Alegrete, de todos o setores que atendem à comunidade.

Ele diz que depois do entrave inicial que estão caminhando de forma lenta, porém de forma continua para preservar os direitos de todos os servidores municipais. Dentre os assuntos abordados, destacou a importância do diálogo entre servidores e a gestão, da valorização profissional e da manutenção do poder de compra dos salários.

O presidente do SIMA lembra sobre a luta e busca por ganhos reais para a categoria, pois há quatro anos , os servidores não têm obtido reajustes com ganho real. Segundo ele, o sindicato mantém o diálogo e negociações com a Administração Municipal para evitar a defasagem salarial e garantir melhores condições aos trabalhadores.

O Sindicalista abordou a atuação jurídica do Sindicato na defesa dos direitos dos servidores e comentou a reforma da Previdência em andamento, que prevê alterações no regime jurídico e poderá impactar a vida funcional dos trabalhadores. Ele destacou que, diante das mudanças e dos desafios enfrentados pela categoria, a atuação do SIMA tem se concentrado cada vez mais na defesa dos direitos dos servidores.