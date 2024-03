Produtor denuncia que empresa quebrou bloco de motor e não houve ressarcimento pelo prejuízo

Share on Email

Um homem de 52 anos registrou uma ocorrência na delegacia de polícia, destacando um grande prejuízo decorrente de um imbróglio com uma retífica na cidade de Alegrete. O trabalhador relatou que havia enviado o bloco do motor para reparo em Santa Catarina e, posteriormente, ele foi transportado por uma empresa de logística para Alegrete, onde chegou durante o feriado de carnaval, especificamente na quarta-feira. Durante o manuseio para colocá-lo na empresa, ocorreu um imprevisto e o bloco do motor acabou se quebrando.

O homem afirmou que ficou incomodado com a situação, pois não foi notificado imediatamente sobre o ocorrido, apenas na segunda-feira seguinte, quando procurou a retífica. Ao constatar que o motor estava danificado, ele buscou uma forma de solucionar o impasse, porém, sem sucesso, sendo necessário recorrer à delegacia de polícia para formalizar a ocorrência.

Ele destacou que o prejuízo ultrapassa os 25 mil reais, além do fato de não poder trabalhar em um período crucial, que é durante a safra. Segundo o homem, a empresa responsável pelo transporte e pela retífica havia prometido ressarcimento, mas até o momento, mais de um mês se passou e nada foi solucionado. A demora na resolução do problema não apenas gera prejuízos financeiros, mas também impacta negativamente a vida profissional e pessoal dos envolvidos.