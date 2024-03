Fim de semana com temperatura amena e previsão de chuva em Alegrete

Essa semana foi marcada pelas temperaturas altas e alguns períodos de chuva em Alegrete. O fim de semana, será com temperaturas mais baixas em relação as dos dias anteriores e com alguns momentos de chuva no sábado e no domingo.

Este sábado, o dia começa com 22ºC e máxima ao longo do dia não ultrapassa os 34ºC. Segundo o Climatempo, estão previstos 8mm de chuva para o período da tarde em Alegrete, com rajadas de vento ultrapassando os 30km/h.

Domingo, a temperatura cai. O dia começa com 18ºC e máxima chega aos 25ºC, já no período da noite estão previstos 30mm de chuva o que trarará um clima ainda mais ameno para o começo da primeira semana cheia de março.