Rodada da categoria Aspirantes é atração neste domingo no complexo Jockey

Neste domingo (3), ocorre a terceira rodada da categoria Aspirantes pelo campeonato da Liga Alegretense de Futebol. Os jogos acontecem no campo do Palmeiras, Honório Lemes e Estrelão, a partir das 14;30.

Abrindo a rodada no campo do Palmeiras, Raça Alegrete e Brandão disputam mais três pontos na tabela de classificação. No Honório, Cruzeiro e Tinga, jogam precisando da recuperação na competição Municipal. Fechando os jogos do primeiro horário, Nova Brasília e Várzea Verde duelam em busca do salto para as primeiras colocações.

Fechando a rodada no gramado principal, Vila Nova e Real Capão disputam mais três pontos na competição. Já no Honório, o líder, Sindicato, enfrenta a equipe a do Juventus em busca de mais um triunfo no campeonato. Já a Juve, venceu a última e vem para tirar a invencibilidade do tricolor do bairro Macedo. No estrelão, Centenário e Santos fecham os seis jogos do domingo.