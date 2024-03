Vereador convoca o Secretário de Educação para falar sobre falta de monitores nas escolas

Share on Email

As constantes reclamações de pais de alunos da Educação Infantil relatando ausência de vagas na educação infantil, e a falta de monitores para as crianças da Educação Especial ( TDHA, Autismo, Down e outras), levou o Vereador Itamar Rodriguez – Progressistas, a convocar em reunião de Comissão o Secretário de Educação, Rui Alexandre Medeiros a prestar esclarecimentos sobre esse défict.

O Vereador lembra que esta pauta é recorrente sempre no início de cada ano letivo, o que é inadmissível uma vez que denota a falta de planejamento da secretaria, cita Itamar. Ele diz que é preciso ter responsabilidade com a educação, com os educandos e suas famílias, até mesmo porque é obrigação da Gestão municipal entregar educação de qualidade, destacou o vereador.

-É preciso também salientar que nosso quadro de servidores em educação, extremamente comprometido, fica muitas vezes exposto por falta de valorização e investimentos e cuidado por parte dos gestores, sendo que estes são os que respondem diretamente à comunidade.

A reunião deverá acontecer no âmbito da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem Estar Social – CIDBES, em até 15 dias, por força de regimento e será aberta a participação do público com transmissão pela TV Câmara.