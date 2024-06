Fim de semana com temperatura negativa em Alegrete

Neste sábado, o dia será de tempo firme, com mínima de 2ºC e máxima que não sobe muito, chegando a 10ºC. No decorrer do dia, a temperatura vai caindo até atingir a noite, quando as mínimas ficam negativas, beirando -1ºC.

No domingo (30), o padrão se repete, com mínima de 0ºC e máxima chegando a 11ºC. Para o dia, também há previsão de geada para as primeiras horas da manhã. Portanto, é de suma importância que os alegretenses se cuidem e se agasalhem durante o período frio desta semana no município.