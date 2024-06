Projeto Primeiros Passos da Ballerina conquista prêmios no Festival São Chico em Dança

O evento é idealizado pela ex-secretária de agricultura Karine Lanzanova, com a parceria da amiga Aline Cruz e um rol de patrocinadores. Estiveram no município, 310 bailarinos de 19 escolas de dança de 10 cidades: Caçapava do Sul, Cruz Alta, Santa Maria, Lavras do Sul, São José do Norte, São Leopoldo, Júlio de Castilhos, Santiago, Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis.

Os jurados, Aluísio Gustavo Rocha (Danças Urbanas e Estilo Livre de Porto Alegre), Carol Danni Stein (Jazz, Dança Contemporânea de Porto Alegre) e Elisa Dinis (Ballet Clássico de Santa Maria), tiveram a responsabilidade de escolher os vencedores nas diversas categorias e estilos do festival.

Homem, dependente químico, furta e rouba o que pode para comprar drogas

Com o ginásio municipal recebendo um público superior a 700 pessoas durante o sábado, o São Chico em Dança iniciou por volta das 8h30min, e se estendeu até o final da noite, culminando em uma celebração com os aplausos aos vencedores, que foram premiados com troféus e medalhas.

Homem é flagrado com o zíper da calça aberto em “situação de lascívia”; entenda o que é isso

O Projeto Primeiros Passos da escola de dança alegretense que também tem seu núcleo na cidade de Manoel Viana, contou com 17 bailarinas daquela cidade e mais 15 bailarinas de Alegrete. Com representatividade nas categorias concorrentes baby class, infantil I e II, juvenil II e adulto. Um total de 9 coreografias apresentados, entre solos, duo, trio, conjunto e grupo, nos mais variados estilos, o Projeto trouxe as premiações do 2º Festival São Chico em Dança:

Alegrete:

Categoria Trio Infantil I, Modalidade Ballet Clássico Livre. Coreografia: Da faxina à realeza Vice-campeã

Categoria Conjunto Infantil II, modalidade Ballet Clássico Livre Coreografia: Valsa em Azul Vice-campeã

Categoria Duo Juvenil II, modalidade Ballet de Repertório Coreografia: Amigas de Kitri Campeã

Categoria Conjunto Juvenil II, modalidade Estilo Livre Coreografia: Enquanto Danço Vice-campeã

Categoria Solo Juvenil II, modalidade Estilo Livre Coreografia: O sentimento Dança vice-campeã, solo dançado pela bailarina Thalita Tolfo Allanes, categoria solo adulto, modalidade estilo livre.

A coreografia intitulada Guerra na Mente foi dançada pela professora e coordenadora artística do Projeto Primeiros Passos Fernanda Bitencourt Kummer, formada em 2010 pela Escola de Dança Ballerina.

Segundo a profissional, as bailarinas já se preparam para o festival do ano seguinte. “Esperamos oportunizar mais alunas a se aventurarem pelo palco do São Chico em Dança, pois é uma oportunidade única poder ter um festival tão bem planejado e executado, e ao mesmo tempo perto da nossa cidade. Nossa passagem por São Francisco de Assis foi excelente, agradecemos imensamente aos organizadores, jurados, colaboradores e prefeitura. Aos familiares das minhas bailarinas por sonhar e realizar junto comigo”, pontuou Fernanda.

A alegretense fez um agradecimento em especial a Karine Lanzanova pelo convite e acolhimento, à professora e alegretense radicada em São Chico, Michele Silva Martins da Vidativa Academia, colega de profissão e também formada pela Escola Ballerina, à Diretora da Escola de Dança Ballerina, Jacqueline Zacarias Silveira, por confiar a ela estar a frente do Projeto tão importante em Alegrete. “Esse projeto oportuniza a arte da dança à comunidade e beneficia crianças e jovens a realizar seu sonho de dançar”, explica Fernanda.

Manoel Viana:

Categoria Baby Class, Modalidade Ballet Clássico Livre. Coreografia: A abelhinha faz zum zum Campeã.

Categoria Infantil II, modalidade Estilo Livre. Coreografia: É Natal Vice-campeã

Categoria Infantil I, modalidade Ballet Clássico Livre. Coreografia: Jingle Bells 3º lugar