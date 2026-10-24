Fim de semana da eleição terá temperaturas amenas e previsão de chuva em Alegrete

O fim de semana do segundo turno das eleições, em Alegrete, deverá ser marcado por temperaturas amenas e presença de muitas nuvens. Conforme os dados do site meteorológico Climatempo informados para esta reportagem, não há previsão de chuva para sábado (24) e domingo (25), embora outras projeções meteorológicas indiquem possibilidade de precipitações.

Neste sábado (24), os termômetros devem variar entre 18°C e 25°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade deve continuar, com previsão de 26mm para o dia.

Já no domingo (25), data do segundo turno das eleições, as temperaturas devem ficar entre 15°C e 21°C. O cenário previsto é semelhante ao de sábado, com sol aparecendo entre muitas nuvens e períodos de céu nublado durante o dia. À noite, a tendência também é de muitas nuvens, sem precipitação prevista pelo serviço.

Para os eleitores que pretendem sair de casa para votar, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e organizar o deslocamento com antecedência. As temperaturas devem permanecer amenas, mas a possibilidade de instabilidade exige atenção.