Brigada Militar prende “Capincho” e recupera bicicleta furtada; suspeito é liberado na delegacia

Homem foi localizado enquanto desmontava a bicicleta. Após ser apresentado na Delegacia de Polícia, foi feito registro simples de furto e ele acabou colocado em liberdade.

A Brigada Militar prendeu, na madrugada de quarta-feira (22), em Alegrete, um homem conhecido como Capincho, suspeito de furtar uma bicicleta na rua Vasco Alves. O objeto foi recuperado pelos policiais no momento em que o homem foi localizado desmontando a bicicleta em um depósito de sucata.

Conforme as informações da ocorrência, o furto aconteceu na tarde de terça-feira (21), por volta das 15h. Ao assumir o serviço, a guarnição da Brigada Militar tomou conhecimento do caso e recebeu imagens do fato, que permitiram identificar o suspeito.

Durante patrulhamento ostensivo, por volta das 2h30, os policiais localizaram Capincho, onde funciona o depósito de sucata conhecido como Barriga. No local, ele foi flagrado desmontando a bicicleta furtada.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), junto com a bicicleta recuperada.

Suspeito foi liberado após os procedimentos

Na DPPA, por determinação do delegado de plantão, foi confeccionado um registro simples de furto. Após os procedimentos policiais, Capincho foi liberado.

A ocorrência chama a atenção para o desfecho do caso: a Brigada Militar localizou o suspeito durante o patrulhamento, efetuou a prisão e recuperou o bem furtado, mas ele não permaneceu preso após ser apresentado à autoridade policial.

A definição das medidas cabíveis após a apresentação de um suspeito depende do enquadramento jurídico da ocorrência e dos requisitos previstos na legislação. Sem informações adicionais sobre os fundamentos da decisão, não é possível afirmar qual foi a razão específica para a liberação.

A bicicleta recuperada foi apresentada à Polícia Civil para os procedimentos relacionados à ocorrência.