Jantar em prol de “Chero” reúne gremistas e colorados neste sábado em Alegrete

Gremistas e colorados estarão juntos neste sábado (24), em Alegrete, por uma causa que vai além da rivalidade dentro de campo. Um jantar beneficente em prol de José Vilmar Freitas, conhecido como Chero, pretende mobilizar amigos, familiares e a comunidade para ajudar a custear as despesas relacionadas ao tratamento de saúde.

A confraternização será realizada no Bistrô Alegrete. A iniciativa é promovida pelo Hotel Alegrete e reúne torcedores dos dois principais clubes gaúchos em uma noite de solidariedade. Conforme a divulgação do evento, 100% da renda será revertida para auxiliar Vilmar durante esta etapa do tratamento.

Os cartões custam R$ 100, e as reservas podem ser feitas com Adão Ramos, pelo telefone (55) 99988-9799.

Uma trajetória marcada pela solidariedade

Conhecido em Alegrete por sua ligação com o Sport Club Internacional, onde atua como cônsul no município, Chero também construiu uma trajetória de trabalho no serviço público. Durante muitos anos, atuou no Procon, mantendo contato direto com a população e construindo relações de amizade que ultrapassaram o ambiente profissional.

Ao longo dessa caminhada, também ficou conhecido pelo envolvimento em iniciativas solidárias e pela disposição em colaborar com pessoas e causas que precisavam de apoio. Agora, diante de uma situação delicada de saúde, é ele quem recebe o carinho e a mobilização de quem acompanhou sua trajetória.

Tratamento exige novos cuidados

A luta de Vilmar contra a doença começou com o diagnóstico de um câncer no rim esquerdo, que exigiu uma cirurgia de urgência em Santa Maria. Durante o período de recuperação, ele também sofreu um AVC hemorrágico, tornando o quadro de saúde ainda mais complexo.

Posteriormente, exames identificaram um tumor cerebral, que exigiu uma nova etapa de acompanhamento médico. Em maio deste ano, Vilmar passou por um procedimento para a retirada do tumor e iniciou o processo de recuperação, com parte do tratamento realizado fora de Alegrete, especialmente em Erechim.

Atualmente, ele enfrenta novas dificuldades e precisa realizar exames para acompanhar a evolução do quadro. Entre as preocupações estão a perda de força em um dos braços e alterações na memória, sintomas que estão sendo avaliados pela equipe médica.

Além dos cuidados médicos, a continuidade do tratamento envolve despesas com deslocamentos, consultas, exames, medicamentos e outras necessidades que pesam sobre a família.

Rivalidade fica de lado

A proposta do jantar é transformar a união entre gremistas e colorados em uma corrente de apoio a Chero. Em uma noite na qual as cores dos clubes dão lugar a um objetivo comum, a expectativa é reunir a comunidade em torno de uma causa que mobiliza amigos e pessoas que conhecem sua história.

Mais do que uma confraternização, o encontro representa uma oportunidade de retribuir parte do bem que Vilmar fez ao longo dos anos e contribuir para que ele e sua família enfrentem este momento com mais apoio.

Serviço

Evento: Jantar de confraternização beneficente em prol de Vilmar Freitas, o Chero

Jantar de confraternização beneficente em prol de Vilmar Freitas, o Chero Data: sábado, 24 de outubro

sábado, 24 de outubro Local: Bistrô Alegrete

Bistrô Alegrete Valor: R$ 100

R$ 100 Reservas: Adão Ramos, pelo telefone (55) 99988-9799

Adão Ramos, pelo telefone (55) 99988-9799 Destinação: 100% da renda será revertida para auxiliar no tratamento de Vilmar.