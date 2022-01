Fim de semana é de calor e previsão de chuva

A temperatura aumenta e o auge do calor neste ano pode acontecer neste fim de semana no centro e Sul do Brasil.

O fim de semana deve ser quente e chuvoso em boa parte do Brasil, embora as condições de nebulosidade comecem a arrefecer nos próximos dias, apontam previsões do Climatempo.

Neste sábado (22), o clima é típico do verão: sol, calor, umidade e chuva a qualquer momento do dia. Um sistema de alta pressão atmosférica que atua no centro-sul do Brasil impede o avanço de uma frente fria e deixa as temperaturas elevadas.

Em relação à chuva, as pancadas seguem mais concentradas em áreas do centro, Norte e Sudeste. A partir do dia 27 deste mês, o volume das precipitações ganham força por todo o país, até mesmo no Sul, com destaque para áreas do Paraná e de Santa Catarina.

Na primeira semana de fevereiro, o clima segue com chuva no Centro-Oeste. Segundo a previsão do tempo, o volume de águas será impulsionado pela formação de um novo corredor de umidade.

Em Alegrete, o termômetro que fica nas imediações da Ponte Borges de Medeiros chegou a 44ºC, já na Rua Dos Andradas o registro foi de 41°C.

Para esse domingo(23), conforme a Climatempo, a mínima é de 24ºC e máxima de 37°C com previsão de pancadas de chuvas isoladas.