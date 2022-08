Escola Freitas Valle promove o folclore gaúcho entre alunos e comunidade escolar

Durante a semana alusiva ao folclore, a turma do 1º ano da escola Freitas Valle, realizou vários trabalhos voltados ao folclore gaúcho sob a coordenação da professora regente, Daiane Campos Mendes e a estagiária Aline Belmonte Leal.

Na sexta-feira (26), aconteceu a finalização do projeto com uma bela apresentação dos bailarinos da Invernada Mirim do CTG Farroupilha, juntamente com algumas prendas da entidade onde aproveitaram o momento para fazer uma oficina de danças com os alunos do educandário.

E, como não poderia ser diferente, para celebrar o momento, foi realizado um delicioso churrasco assado, proporcionado por familiares dos alunos. “Foi um momento muito importante para o incentivo da cultura do Rio Grande do Sul” – destacou a professora.