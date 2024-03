Final de verão em Alegrete com muito calor

Com 38°C de temperatura, neste dia 13, a sensação térmica um pouco maior faz com que as pessoas sintam com mais intensidade as altas temperaturas nas ruas da cidade.

Rompimento na rede de água: Alegrete sofre interrupção no abastecimento

Quem anda circulando pelas ruas, além das roupas leves, usou o que pôde para amenizar o calor; valeu até se abanar com folhetos de propaganda de lojas.

Com este calorão, é indispensável ingerir bastante água, e muitos não dispensam as garrafinhas ao sair no Centro. A partir desta quinta-feira, há previsão de chuva aqui no Município, mas nada de expressivo, e as temperaturas vão se manter, em média, acima de 25ºC aqui na cidade.

Congresso técnico altera dias e locais dos jogos do Citadino 2024

Essa chuva, prevista com um volume um pouco maior para o próximo sábado, poderá afetar quem está colhendo arroz. Devido a isso, o trabalho de colheita faz com que os produtores entrem noite adentro nas lavouras para aproveitar o tempo seco.