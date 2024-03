CIOSP e Brigada Militar salvam vida em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Agindo prontamente, o CIOSP acionou a Brigada Militar, que compareceu ao local e providenciou o encaminhamento da mulher para atendimento hospitalar especializado.

Saudade de Alegrete| Há mais de 20 anos desgarrada do pago, alegretense não se desapega das raízes

Esta ocorrência destaca mais uma vez a eficácia da colaboração entre a tecnologia empregada pelo CIOSP e a pronta resposta da Brigada Militar, resultando em mais um caso de sucesso no salvamento de indivíduos em situações de vulnerabilidade. Este evento reitera a importância do Cercamento Eletrônico do Município de Alegrete em diversas áreas, evidenciando seu compromisso em zelar pelo bem-estar da população local.