Finalmente teve início a restauração do Museu Dr José Pinto Bicca de Medeiros

Uma obra bastante aguardada teve início na manhã de terça-feira (19), quando a Escala Engenharia começou a recuperação do telhado do Museu de Arqueologia e Arte Dr. José Pinto Bicca de Medeiros, na Praça Getúlio Vargas.

O prédio histórico pertence à fundação Educacional de Alegrete, assim como seu acervo. A Prefeitura assumiu a responsabilidade pela casa através de comodato assinado com a entidade ainda em 2016, quando a fundação Átila Taborda, mantenedora da Urcamp, devolveu de forma oficial o museu para a FEA. O comodato teve renovação no ano passado por mais 20 anos, quando foi aberto processo licitatório. O acervo está preservado, devidamente embalado com os mesmos itens que a prefeitura recebeu em 2016.

O conserto do telhado é a primeira etapa de uma restauração que prevê a troca da fiação elétrica, a recuperação das aberturas e, por fim, a pintura das áreas interna e externa da edificação.