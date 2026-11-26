A Secretaria de Finanças e Orçamento de Alegrete anunciou que para 2027, o IPTU terá uma correção de 4,49%, correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado no período de novembro de 2025 a outubro de 2026.

A administração também apresentou a previsão de pagamento em cota única, em março, com desconto de 10%, além da possibilidade de oferecer premiações aos contribuintes que optarem por essa modalidade.

O secretário e equipe de orçamento do Município reforçam a importância de regularizar o IPTU de 2026, evitando que os valores pendentes sejam inscritos em dívida ativa no próximo ano.

O total de inscrições imobiliárias do Município é de 31.355 (28.390 edificadas e 2.965 terrenos).

O principal incentivo é o desconto de 10% para quem optar pelo pagamento em cota única em março de cada ano fiscal. A medida representa uma oportunidade de redução no valor total do imposto e de regularização antecipada junto ao município.

1. Descontos na cota única

IPTU 2027 (antecipação): Desconto de 12% para pagamento até 30/11/2026 e de 10% até 21/12/2026 , conforme divulgação da Prefeitura de Alegrete. [1]

Desconto de para pagamento até e de até , conforme divulgação da Prefeitura de Alegrete. [1] IPTU 2026: Teve desconto de 10% na cota única (com prazo inicial até 10/03/2026 e prorrogação até 31/03/2026).

2. Prêmios e sorteios (IPTU Premiado)

De acordo com o Decreto nº 378/2026 da Prefeitura de Alegrete, os contribuintes em dia concorrem a prêmios nas modalidades do programa:

Cota Premiada (voltada a quem pagou em cota única, com sorteios: 1º lugar uma scooter elétrica (até 32 km/h), 2º lugar uma TV de 50″ e 3º lugar uma bicicleta aro 29.

Contribuinte Nota 10 (sorteio previsto para 23/12/2026, para quem estiver adimplente até 11/12/2026): inclui scooter elétrica (até 32 km/h), TV de 50″, bicicleta aro 29, além de isenção de até 100% de IPTU/TSU (limitada a 10 URMAs) para o 4º e 5º lugares.