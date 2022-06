Financeira fantasma aplica golpe

Share on Email

Mais uma alegretense vítima de estelionato procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete.

A vítima disse aos policiais que entrou em contato com uma financeira através do WhatsApp. Durante a conversa e negociações, ficou acordado um empréstimo no valor de 5 mil reais.

Após supostamente ter o valor aprovado, foi solicitado o depósito de 300 reais para que fosse creditado o valor integral na conta informada pela vítima, em razão de que essa quantia seria para pagamento de taxas.

A alegretense realizou a transferência através de uma chave Pix. Com a demora na aprovação final, a vítima fez mais dois depósitos sendo um de hum mil reais e outro de 500 reais.

Após ter efetuadas as transações que quase totalizaram dois mil reais, a vítima percebeu que havia caído em um golpe devido o alerta de um amigo.

Todos os dados da suposta financeira e também da chave Pix que enviou os depósitos foram repassados à Polícia Civil.