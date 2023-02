Fio de rede elétrica se prende em caminhão e poste é partido ao meio na Zona Leste

O acidente ocorreu nas imediações do cruzamento com a rua Valmor Cassol, no bairro Segabinazzi, Zona Leste de Alegrete. Devido ao fato de ter fios energizados sobre o caminhão, a orientação foi para que o motorista permanecesse no veículo até a chegada de uma equipe da RGE.

Um poste de concreto de uma residência quebrou ao meio e outro da rua, de madeira, ficou inclinado. Segundo a Guarda Municipal que atendeu a ocorrência, o motorista teria informado que havia entrado no bairro para uma entrega de mercadorias e já estava saindo em direção a Santa Maria.

Os guardas municipais também, informaram que a altura do veículo estava dentro do que estabelece a Lei, entretanto, os fios não estariam com altura mínima que 4m 70cm.

Até o momento da postagem, não havia detalhes sobre quantas economias iriam ficar sem energia, até que o trabalho fosse realizado no local. Ninguém se feriu.