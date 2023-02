Visita de Leite em Alegrete é marcada por investimentos de R$ 65 milhões

Entre uma seleta lista de passageiros, o governador Eduardo Lei pela 4ª vez incluiu a 3ª Capital Farroupilha na sua agenda de visitas.

Acompanharam as agendas em Alegrete o médico Thalis Bolzan, namorado do governador, a secretária de Comunicação, Tânia Moreira, o líder do governo na Assembleia, deputado estadual Frederico Antunes, e o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

No saguão do aeroporto uma comitiva de políticos, empresários, autoridades municipais, recepcionaram o governador.

O deputado estadual Frederico Antunes, acompanhado do vice-prefeito Jesse Trindade deu as boas vindas.

Leite veio até Alegrete para um roteiro de vistorias e inaugurações de obras viabilizadas por programas do Estado.

A agenda teve início no aeroporto mesmo. O acesso para o primeiro aeroporto que tinha uma porteira foi remodelado. O governador caminhou por quase 2 km para realizar a inauguração do acesso asfáltico da BR-290 ao Aeroporto Municipal Gaudêncio Ramos.

A construção, realizada por meio de um convênio entre o Estado e a prefeitura de Alegrete, teve investimentos de R$ 3.081.790, sendo R$ 2.470.499 por meio do programa Avançar e contrapartida de R$ 611.291 do município.

A qualificação da área de acesso ao aeroporto representa a potencialização das conexões de negócios e turismo na região da Fronteira Oeste. A obra contempla 2,2 quilômetros de via asfaltada e 400 metros de ampliação da pista de pouso. Toda a pavimentação asfáltica do acesso foi concluída, restando a sinalização e o balizamento da pista a serem finalizados.

Na sequência, a comitiva se deslocou para a RS-566. Na via que está recebendo asfaltamento, foi inaugurado o lote 1 (34,9 km) da estrada RS-566, que faz ligação entre Maçambará e Itaqui. Em frente a Cabanha Reencontro, o governador em ato simbólico levantou o cone para alto, acompanhado de outros políticos e fez questão de tirar uma foto junto a placa da rodovia.

O investimento na rodovia em recursos do Estado, até o momento, é de R$ 61 milhões. A estrada encurtará significativamente as distâncias na Fronteira Oeste, unindo a BR-290 e a BR-472, com impacto positivo no escoamento da produção de grãos e carne bovina, expressivas na região, e redução de custos de frete.

O governador destacou os ganhos em mobilidade com a ligação regional e os benefícios para a logística e a geração de desenvolvimento econômico. “É uma obra que muda a realidade da região. Os municípios da Fronteira Oeste têm uma extensão territorial muito grande e, por isso, as distâncias percorridas também são muito longas. Essa pavimentação vai ajudar muito na mobilidade entre os municípios”, disse Leite.

O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, ressaltou que a estrada também beneficiará os municípios da Fronteira quanto ao acesso a serviços. “Essa obra com certeza facilitará muito para que toda a região seja atendida em termos de infraestrutura logística. Vai impactar também na área da saúde, já que muitos municípios como Maçambará, Rosário do Sul e Manoel Viana têm Alegrete como referência para atendimento, e os pacientes que precisam vir ao município serão beneficiados com essa infraestrutura”, observou Amaral.

Era meio-dia, quando a comitiva do governador apontou na Avenida Caverá. As vistoria às obras da Estrada do Caverá, que receberam aporte de R$ 2 milhões do programa Pavimenta foi bastante prestigiada. Coube ao prefeito Márcio Fonseca do Amaral, explicar a execução das obras.

As obras na avenida Caverá, que incluem a ampliação e a recuperação do asfalto e a construção da primeira ciclovia de Alegrete, ao longo de toda a via. O aporte do Estado é de R$ 2 milhões, por meio do programa Pavimenta, com contrapartida de R$ 4,4 milhões do município.

Durante a vistoria, Leite conversou com moradores que vivem em casas próximas da avenida Caverá e que serão beneficiadas com a obra. A ampliação da via melhorará a mobilidade para a população de oito bairros.

O governador posou para fotos e fez questão de conversar com uma dona de casa que mora há mais de 32 anos nas margens da avenida.

Com máquinas em pleno vapor, o governador pode testemunhar a envergadura da obra que vai transformar a Zona Leste do município, um importante elo de ligação com a BR-290.

Da Avenida Caverá o governador partiu para o seu último compromisso de visitas. O ato de início das obras de um ambulatório de gestação de alto risco e da Casa de Acolhimento às mães da neonatal e gestantes de alto risco da Santa Casa de Caridade de Alegrete.

A construção das novas instalações serão custeadas por investimento de R$ 1,7 milhão do programa Avançar na Saúde, fase 4.

Na Santa Casa, foi celebrada a assinatura da obra, bem como explanados todos os investimentos feito pela entidade.

O governador ratificou o trabalho do hospital e destacou a boa gestão, parabenizando todos pelo trabalho prestado a comunidade e cidades da região.

Um verdadeiro tour pela Santa Casa, levou Leite até a obra da Casa de Acolhimento para Mães da Neonatal e do Ambulatório para Gestação de Alto Risco, realizadas a partir de um contrato assinado entre Santa Casa e Escala Engenharia & Construção. A previsão de conclusão da obra é para dezembro deste ano. Antes de passar pelo canteiro de obras, o governador acenou para pacientes e tirou fotos. Uma visita na UTI Neonatal e uma foto com uma gestante, trouxe um significado real da importância do local que hoje é referência no RS.

A agenda em Alegrete se encerrou com um almoço entre lideranças da região Fronteira Oeste, no Parque de Exposições Lauro Dornelles. Durante o almoço, o governador reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do município e citou um dos maiores empreendimentos previsto para a região Fronteira Oeste. O parque eólico entrou em pauta, e se depender do governo, a obra deixa de ser um sonho e vai virar realidade.

Com um costelão no cardápio e variedades de linguiça made in Alegrete, acompanhada de um tradicional churrasco alegretense, o governador agradeceu a estada na 3ª Capital Farroupilha, e seguiu o rumo de Uruguaiana.