Fio energizado está caído em frente ao SENAC

Um representante da empresa Grownd Solar, juntamente com um servidor do Senac, informou que isolaram a área com cones, tentando proporcionar mais segurança ao local, visto que há grande movimentação de crianças e jovens que frequentam cursos naquela instituição de ensino.

Balanço das árvores atingidas pelo temporal em Alegrete

A orientação da RGE é que a população mantenha distância de fios caídos, partidos ou de galhos de árvores que estejam sobre a rede elétrica, e que acione, imediatamente, a concessionária a Rio Grande Energia. O representante da empresa na região informa que este trabalho já está no roteiro e que ocorreram muitos problemas na rede, então as equipes estão mobilizadas em todos os locais afetados.