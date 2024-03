Caminhonete arranca placa de sinalização, colide no carrinho de pancho da tia Iara e foge

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na madrugada desta quinta-feira(21), por volta das 1h48min, um acidente de trânsito envolveu um veículo, uma placa de sinalização e o carrinho de lanches da Tia Iara na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete. De acordo com informações apuradas pelo PAT, a caminhonete, cuja identificação ainda não foi confirmada, realizou uma manobra que resultou na colisão inicial com a placa do rotativo, seguida pelo impacto contra o carrinho de lanches, situado em frente ao Banrisul.

Matteus Amaral, o guri amigo dos amigos na Engenharia Agrícola de Alegrete

O fato ocorreu no momento em que iniciou o temporal e não houve acionamento da Brigada Militar durante a madrugada. O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) já está ciente do ocorrido e identificou as imagens.

Bombeiros retiram árvore que interrompeu trânsito em rua do Centro de Alegrete

Diante disso, medidas cabíveis estão sendo tomadas. O carrinho de lanches, representa a renda familiar da Tia Iara que é conhecida na cidade. O carrinho foi removido do local nesta manhã e foi levado para uma oficina, onde passará por reparos necessários.