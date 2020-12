Fiscalização continua monitorando a vida noturna de Alegrete

Alegrete está na Bandeira Vermelha há quatro semanas, face a isso foram impostas algumas restrições ao funcionamento de atividades no período da noite.

Pelo Decreto Executivo, bares, restaurantes e lanchonetes podem atender ate às 22h.

Para monitorar isso a fiscalização integrada entre fiscais de secretarias municipais, a Guarda Municipal e Brigada Militar circulam à noite em Alegrete.

Na sexta- feira(18), devido ao forte calor que fez em Alegrete, muita gente estava na rua. Foi visível em alguns bares e outros locais noturnos muitas pessoas. Jovens, normalmente em grande número, e muito próximos uns dos outros.

A fiscalização chega, orienta as pessoas para que evitem aglomeração e quando chega às 22h para que as empresas fechem as portas e todos voltem para suas casas. Existe uma tolerância de meia hora para que as pessoas se desloquem às suas residências.

Como a fiscalização é rígida, quem coloca mesas a clientes já obedece o distanciamento e evita que muitas pessoas fiquem juntas.

Quem desobedecer o que estipula o Decreto pode ser multado. O valor depende do tamanho de cada estabelecimento e varia de 10 a 100 URMAS – que equivale a 183 reais a unidade.

Por telefone, o Prefeito Márcio Amaral disse que apesar das restrições e do trabalho, ele está mais tranquilo, porque estava apreensivo que o Município pudesse passar para a bandeira preta, devido ao aumento do número de óbitos esta semana.

Vera Soares Pedroso