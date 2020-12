Brigada Militar prepara oficiais para qualificar corporação para o uso da motocicleta

A Brigada Militar finalizou na manhã da última sexta-feira, 18, na Academia de Polícia Militar de Porto Alegre, o Curso de Oficiais Multiplicadores de Policiamento Tático com Motocicleta, com objetivo de capacitar oficiais, tenentes e capitães quanto à utilização da motocicleta nas atividade operacionais da Brigada Militar.

O curso foi realizado pela Academia de Polícia Militar, tendo 15 oficiais formandos oriundos das mais diversas unidades da Corporação. Foram 160 horas aula, nas quais foram abordadas disciplinas como noções básicas de mecânica, técnicas de abordagem policial, técnicas de pilotagem, tiro policial, técnicas de primeiros socorros, doutrina de policiamento com motocicletas, dentre outras.

De Alegrete, o Tenente Nei Machado, realizou o curso e de Manoel Viana, Tenente Henrique. Ambos fazem parte do 2° RPMON. Para o Tenente Nei, hoje a Brigada Militar tem uma grande preocupação com o tempo resposta, ou seja, em diminuir o tempo resposta do atendimento da ocorrência.

Porém, há, na atualidade, uma série de dificuldades, que já não são mais mérito só das grandes cidades, dos grandes núcleos, dentre eles o trânsito caótico. E, exemplo disso, é a àrea central de Alegrete e, em todos ou, praticamente, todos os municípios enfrentam o mesmo problema para chegada rápida no atendimento da ocorrência.

Por isso, essa visão da Instituição em divulgar e ter mais motocicletas, pois elas auxiliam muito no deslocamento. Pensando nisso, a Brigada Militar resolveu fazer e difundir mais os cursos táticos de policiamento com motocicleta e formou oficiais que vão ser os multiplicadores e instrutores que vão expandir a doutrina do policiamento com motocicletas.

“É essa a visão, ter um tempo de resposta mais ágil para atendimento da ocorrência, reduzindo o risco ao motociclista. Sabemos, também, que o número de acidentes com motociclistas é muito grande e com isso, esse curso trabalha a técnica do policial militar pra ele ser um motociclista, mas não deixando de de cuidar da sua segurança. ” comentou.

O Tenente completou que há técnicas adequadas para evitar acidentes e manobras pra agilizar a chegada no atendimento. Ele e o Tenente Henrique, que é o comandante de Manoel Viana, realizaram o curso e são os únicos na região Fronteira Oeste os encarregados a prepararem os policiais militares.

Ele pontua que tudo terá o aval do Comando Regional, que certamente terá esse interesse. ” Nós estamos com a missão de preparar todos os motociclistas com a doutrina adotada pela Brigada Militar. Hoje são técnicas adotadas e utilizadas pela ROCAM que são as rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Estamos preparados e vamos fazer o possível para difundir e preparar nossos motociclistas em toda a região para melhor atendimento das ocorrências” – citou.