Mulher embriagada fere com faca menor de 15 anos

Mulher acusada de estar embriagada e descontrolada, feriu um adolescente de 15 anos com uma faca. O fato aconteceu na noite da última quinta-feira(11), no bairro Renascer.

Segundo informações do registro, a vítima estava na casa de uma comadre da mãe dela, quando foi atacada pela mulher. O menor ficou com lesões nos braços e no rosto. A mãe do adolescente disse que, de forma recorrente a acusada que é sua vizinha, a ameaça e agride com palavras ofensivas. Na noite do ocorrido, a mulher estava saindo de um estabelecimento comercial quando a acusado passou a provocá-la . Na sequência teria invadido a casa da outra vizinha e agredido o adolescente coma a faca, sendo que a mãe do menor interveio e o filho também se defendeu.

Algum tempo depois, ambos foram novamente ameaçados pelo filho da acusada. O mesmo citou que iria por fogo na casa da vítima. Ela solicitou representação criminal contra a acusada.