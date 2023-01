Flamengo não segura tricolor gaúcho em noite de goleadas no Efipan

O Flamengo de Alegrete anfitrião do Efipan fez a sua estreia na competição, um dia depois de abertura.

A equipe rubronegra comandada pelo treinador Jesus Antunes não teve forças para segurar o tricolor gaúcho. Vitória do Grêmio por goleada na disputa da 42º edição do EFIPAN Sub-14, em Alegrete.

Em partida no estádio municipal Farroupilha na noite de quinta-feira, o Tricolor bateu o time da casa, pelo placar de 4 a 0. Os gols gremistas foram anotados por Danillo, Gabriel Mec, Emanuel e Roger que anotou um golaço.

A equipe comandada pelo técnico André Mello não teve dificuldades em construir a primeira vitória no certame. Logo aos 3 minutos, um chute cruzado de Danillo estufou a rede.

De dono do jogo, aos 22 minutos Mateus Apucarana invadiu a área pelo lado direito e chutou rasteiro. O goleiro Nicolas desviou para o meio da área e, no rebote, Gabriel Mec de cabeça mandou pro fundo do gol.

O tricolor seguiu impiedoso e ampliou aos 28 minutos, o lateral-esquerdo Emanuel cobrou forte uma falta frontal. A bola roçou na barreira, mas acabou indo para o canto direito, tirando a ação do goleiro Nicolas, que nada pode fazer.

Na etapa final, já com o adversário abatido e sem esboçar reação, a goleada foi consumada ainda aos 12 minutos de jogo. Roger dominou a bola na entrada da área, conduziu para o lado direito e voltou para o meio, tirando o zagueiro para dançar. Um chute de canhota em curva que foi parar no ângulo, indefensável para Nicolas. Final 4 a 0, num jogo de sete cartões, um vermelho para Éric do Flamengo, dos seis amarelos, três do Flamengo e os outros para lado gremista.

O técnico André Mello ressaltou o bom jogo dos meninos e plantou respeito na competição avaliando que é jogo a jogo com os pés no chão.

Para o técnico Jesus Antunes, a equipe tentou unir forças frente a um grande adversário e não conseguiu. Reiterou que a busca pela vitória segue no próximo compromisso.

A rodada ainda reservou mais uma goleada. O Defensor deu as boas vindas ao Argentino Juniors, vencendo por 4 a 1. Num jogo bem movimentado, os uruguaios tiveram superioridade sobre os argentinos. O gol saiu aos 15 minutos com o atacante Tortorelo. Melhor na partida o Defensor fez 2 a 0 com o meia Mataran e quase no final do primeiro tempo, o rápido Tortorelo fez o terceiro do Defensor.

Na volta do intervalo um festival de substituições. E o Defensor marcou logo no início da etapa final. O centroavante Navarro fez o quarto gol uruguaio. O gol de honra dos argentinos saiu dos pés de Villa camisa 7, que marcou na derrota por 4 a 1 contra o Defensor.

No primeiro jogo de quinta-feira, que marcou o fechamento da 1ª rodada da competição, Peñarol e Olimpia ficaram num tímido 0 a 0.

Partida entre Olimpia e Defensor teve arbitragem do alegretense Glederson Telles

Com os resultado da 1ª rodada, o Tricolor assumiu a liderança isolada pelo saldo de gols. O Defensor em segundo, seguido do Zequinha.

Jogos de sexta-feira (20):

20h- Argentino Juniors x Inter

21h40min – Defensor x Grêmio

Fotos: Paulo Germano