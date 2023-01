Morte da professora Claudia Ereno consterna familiares e amigos

Ela faleceu na Santa Casa de São Gabriel, nesta sexta-feira(20), onde estava hospitalizada em decorrência de um câncer. “O diagnóstico foi há dois meses, tudo foi muito rápido” – disse uma familiar Roberta Guerra.

Claudia trabalhou como professora de Educação Física, na área do esporte adaptado na APAE em Alegrete, assim como, no Esporte para Todos.

Cristina Nunes da Costa, diretora da APAE, disse que ela era uma pessoa muito dinâmica e comprometida. “Ela esteve conosco de 2015 a 2019 quando realizou o concurso para a Prefeitura de Santana do Livramento” -falou.

Em nota a APAE lamentou a morte prematura da educadora:

Hoje vestimos luto. Nosso coração hoje chora, você deixou lindas lembranças que juntos construímos, mas junto com elas ficará eternamente tua falta. Tua jornada aqui nessa terra foi iluminada. Esperamos que logo você esteja em lugar melhor. Até sempre Claudia!

Josie Pillar uma das coordenadoras do Projeto Esporte para Todos citou: ela era Luz por onde passava, benção na vida daqueles que conviveram com ela, uma mulher forte e inspiradora. Para quem a conheceu sabe o quanto é difícil descrever suas inúmeras qualidades e do quanto somos gratos por tudo que fez de maravilhoso, na vida de muita gente, em especial dos atletas do Grupo Esporte para Todos de Alegrete.

Um outro fato que marcou foi durante o tratamento na Santa Casa de São Gabriel, Claudia foi a primeira paciente internada a receber uma visita muito especial, de seu cão de estimação.

Visando tornar o período de internação hospitalar um momento mais acolhedor ao paciente e, levando em conta o vínculo que muitos possuem com seus animaizinhos, o hospital implementou a Terapia Assistida por Animais (TAA). Claudia ficou radiante.

Nas redes sociais são inúmeras mensagens e homenagens a Claudia. O corpo será transladado para sua cidade natal, Jaguari, e o horário de velório e sepultamento ainda serão confirmados.

Claudia deixa mãe, pai, irmãos e uma filha.