Flamengo tropeça e Palmeiras e Inter vencem em rodada de muitos gols no Efipan

O anfitrião do 40º Efipan sofreu um revés na 6ª rodada da competição sul-americana. A equipe comandada pelo técnico Jesus Antunes tentou de todas as formas vencer o combativo time uruguaio do Nacional.

Uma partida equilibrada em sua totalidade. O Mengo teve boas chances de marcar mas acabou pecando nas finalizações. O golpe veio nos acréscimos da etapa final. Juan Pedro Echeverria marcou o gol do Nacional e deu os três pontos para o time do técnico Joaquim Papa.

Com a derrota o rubronegro alegretense ficou fora do G8, e volta a campo nesta quinta-feira contra o Grêmio. O primeiro jogo da quarta-feira (22), foi entre Palmeiras e Azuriz.

O verdão paulista atropelou o time de Marmeleiro no Paraná. A goleada de 9 a 0, foi a maior até o momento do Efipan e teve destaque a atuação do centroavante Endrick que marcou cinco gols, assumindo a artilharia isolada do torneio com sete gols.

Luis Guilherme, Diego, Gabriel Kidani e George balançaram as redes na vitória palmeirense que colocou os paulistas na liderança do Efipan.

No jogo de fundo coube ao colorado gaúcho consolidar os 100% de aproveitamento. A terceira vitória seguida em Alegrete, foi em cima do Coritiba.

Embalado pelo craque Rodriguinho o Inter fez 3 a 1 no Coxa. Felipe abriu o placar para o time do treinador Caetano Ramos. De boa atuação, o meia Rodriguinho desequilibrou o jogo. Aos 17 minutos ampliou e logo no início da etapa final em bela cobrança de falta fez o terceiro do Inter.

O Coritiba descontou aos 23 minutos. Final 3 a 1 Internacional que só perde a liderança para o Palmeiras no critério de saldo de gols. Os paulistas somam 12, enquanto o colorado gaúcho tem sete gols pró.

Classificação:

Palmeiras 9, Internacional 9, Athletico Paranaense 7, Coritiba 6, Defensor 6, Grêmio 4, Nacional 3, Paraná 1, Flamengo 1, Alianza Lima 1, Azuriz 1, Juventude 0.

7ª rodada – quinta-feira (23):

19 h – Paraná x Juventude

20 h 20 min – Nacional x Defensor

21 h 40 min – Flamengo x Grêmio

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Stanrlei