Flamenguinho vence seleção de Artigas em amistoso internacional

O Flamenguinho de Alegrete venceu a seleção de Artigas, do Uruguai, em um amistoso internacional disputado na noite da última quinta-feira (17), no Estádio Municipal Aluysio Falcão, em Quaraí. A partida reuniu a equipe Sub-15 do Flamengo e um selecionado da cidade uruguaia de Artigas, em mais um compromisso preparatório do time alegretense visando a participação no 46º Efipan.

Comandado pelo técnico Edinho Machado, o Flamengo apresentou um futebol consistente durante a partida. A equipe rubro-negra teve maior controle das ações, manteve a posse de bola e criou as principais oportunidades do confronto. A superioridade em campo foi transformada em gols pelo centroavante Daniel, que marcou duas vezes e garantiu a vitória do Flamenguinho pelo placar de 2 a 0.

O amistoso internacional serviu como mais uma oportunidade para a comissão técnica avaliar o grupo e ajustar a equipe para a competição, considerada um dos principais compromissos da categoria na região. Além do resultado, o confronto com a equipe uruguaia proporcionou aos jovens atletas alegretenses uma experiência internacional e mais minutos de jogo na preparação para o 46º Efipan.

Com a vitória, o Flamenguinho segue sua preparação sob o comando de Edinho Machado, buscando chegar à competição com a equipe ajustada e competitiva.