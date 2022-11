Share on Email

A natureza em todas as suas formas sempre vai nos brindar com sua beleza. E na Primavera, especialmente, podermos ver cenas lindas em cada planta, na diversidade das cores.

A chuva do domingo(13), protagonizou cenas de cartão postal em Alegrete. As flores dos jacarandás, em vários pontos da cidade, nas calçadas e ruas transformaram a paisagem urbana.

Flores de jacarandás junto terminal de ônibus

São cenas que só a Primavera nos proporciona e aos olhos dos mais sensiveis se transforma em fotos e lembranças de como a natureza é linda e deve ser preservada.

O efeito da chuva no asfalto com as flores é de uma beleza singular.

Tapetes de flores na Praça Getúlio Vargas

A mudança do tempo, com a chuva, trouxe também uma temperatura agradável à região