Escola Waldemar Borges realizou ações pedagógicas para prevenir câncer

Estudantes da escola Estadual Waldemar Borges participaram, no mês de outubro passado, de diversas ações pedagógicas com o objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer.

Michel, um promotor de vendas acima da média

Waldemar Borges realiza ações especiais no Outubro Rosa

Os professores trabalharam com a temática em todos os componentes curriculares e ainda ocorrem diversas atividades,

dentre elas: palestras ( Liga de Combate ao Câncer, a importância da atividade física no cotidiano; fisioterapia de reabilitação após a cirurgia,relato de pessoas que venceram o câncer).

Pesquisas e seminários: a importância da qualidade de vida e alimentação saudável.

E o Pet Day, a festa dos bichos, foi um sucesso na tarde de domingo

Os alunos, ainda produziram folders, parodias, vídeos, cartas com orientações e informações sobre a prevenção ao câncer.

Também formou -se uma corrente envolvendo outras escolas, amigos da escola, professores com caixas coletoras de gêneros alimentícios, materiais de higiene pessoal e limpeza que serão doados as pessoas que estão fazendo tratamento oncológico.

No último dia 10, houve uma caminhada pelas principais ruas dos bairros Favila, Dr Romário e Segabinazzi onde os alunos levaram os materiais produzidos em aula, para os moradores ( informações e orientações) e na oportunidade solicitavam as doações para montar as cestas básicas e os kits.