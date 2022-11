Sindicato da Alimentação alinha pauta de reivindicações

O encontro, realizado na cidade de São Gabriel, teve por objetivo, ainda, a troca de informações e o fortalecimento da luta por melhores condições de trabalho nas três unidades frigoríficas.

No encontro foi tirada uma proposta de pauta única para começar a ser discutida na data base fevereiro, São Gabriel e Bagé e, em julho, Alegrete.

” Foi um encontro muito bom. Debatemos a situação das unidades, no que se referem à saúde do trabalhador, área de segurança, além de unificarmos as diversas situações para alinharmos os diferentes ganhos”, avaliou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete Marcos Rosse.

Conforme o dirigente sindical a categoria saiu do encontro mais fortalecida, destacou Rosse.