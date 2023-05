Fluir Alegrete conta com avaliação neuropsicológica

“Esta avaliação ajuda a entender o processo cognitivo e emocional de cada criança e adolescente podendo avaliar transtornos como: autismo, TDAH, depressão infantil, dislexia, entre outros. Auxilia também a entender e mapear dificuldades escolares e emocionais.”

Pelos anos de prática com psicoterapia infantil Gabriel foi se especializar em avaliação para complementar o seu repertório profissional.



“Com a prática em psicoterapia você ganha muito entendimento sobre o manejo e olhar clínico para com a criança. Agora complemento com a formação em avaliação neuropsicológica infantil, para poder atender esta demanda tão importante.”

A avaliação neuropsicológica infanto juvenil é um processo que ocorre em um espaço de tempo pré-estabelecido, onde o psicólogo irá receber o paciente e por meio de entrevistas, sessões com a criança e o adolescente, testagens psicológicas, conversas com a escola e a família pode-se dar um retorno efetivo sobre o que está acontecendo com aquela criança e o que será necessário para auxiliá-la.



