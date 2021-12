Fobias loucas e bizarras afetam milhões de pessoas no mundo

Muitas pessoas não sabem, mas, na dosagem correta, o medo pode ser um importante aliado. Vamos pensar em uma situação hipotética. Pense que amanhã você terá uma entrevista de emprego.

“Sentir medo” irá propiciar que o seu corpo se mantenha em estado de alerta, possibilitando que você tenha concentração para responder a uma pergunta difícil ou empreender um comando do entrevistador. Confiança demais, em algumas ocasiões, pode atrapalhar as coisas ao invés de ajudar. Mas é importante reiterar que o medo – sensação desencadeada pela sensação de perigo – nem sempre é um aliado na vida das pessoas.

Há uma grande quantia de indivíduos que sente medo em uma dosagem considerada “exagerada”. Essa condição é denominada fobia e é caracterizada por ser um tipo de perturbação ou ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou situação. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde americano, estima-se que 20% da população mundial tenha alguma fobia. O psiquiatra Antônio Egídio Nardi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica que, durante as crises, podem aparecer taquicardia, tremedeira, suor excessivo, falta de ar, tontura e até desmaios.

Alguns dos tipos de fobia mais comuns são: tripofobia (medo de buracos), agorafobia (medo de permanecer em espaços abertos ou fechados, entre outras situações), fobia social (medo exagerado de interagir com outras pessoas), claustrofobia (medo de ficar em locais fechados) e aracnofobia (medo de aranha). Porém, existem fobias não tão comuns e, muitas delas, acabam sendo desconhecidas pelas pessoas. Na sequência, vamos mostrar tipos de fobia não tão recorrentes na mídia. Além disso, vocês vão se impressionar quando virem que alguns famosos possuem fobias bem peculiares.

Abrimos a lista com o saudoso chef e apresentador norte-americano Anthony Bourdain. O renomado chef pode ter o medo mais estranho das celebridades. Ele tem fobia da Suíça. É isso mesmo o que você leu. Para vocês terem ideia, Anthony se recusou a filmar no país europeu. O cozinheiro conta que não lembra bem a origem dessa aversão à Suíça, mas declarou que deve ter tido uma experiência terrível na infância quando assistia “A Noviça Rebelde” (1965).

Outro famoso que também tem um medo bem incomum é o ator britânico Orlando Bloom. O ator, conhecido por atuar no filme “Piratas do Caribe”, tem suinofobia – medo de porco. No set de gravações do filme “Cruzada” (2005), um porquinho teria escapado do controle da produção, o que desencadeou um medo enorme em Bloom. Para vocês terem noção, a estrela de Hollywood supostamente ficou em uma van até que prendessem o animal de novo. Outras

fobias peculiares, como medo de plantas, medo de cavalos, medo de espelhos, medo de borboletas e medo de dentista também fazem parte da vida de milhares de pessoas pelo mundo.

