Licitação histórica definiu empresa que vai operar o transporte coletivo em Alegrete

De forma histórica o município de Alegrete concluiu a primeira licitação para o transporte coletivo em 60 anos. A habilitação da nova empresa que vai operar o transporte coletivo foi realizado no início da tarde de terça-feira (7), no Salão Azul do Centro Administrativo José Rubens Pillar.

Apreciação da documentação conforme prevê edital

Apenas a empresa Expresso Fronteira Oeste da cidade de Uruguaiana entrou no processo licitatório. Em pouco mais de 50 minutos foram feitos todos trâmites burocráticos, conforme rege o edital.



Empresários e diretores da empresa em Alegrete acompanharam processo

Após a conferência de toda documentação ocorreu a assinatura da ata de registro da habilitação, onde se deu por oficializada toda parte jurídica deste processo em sua 2ª fase.

O representante legal da empresa Expresso Fronteira Oeste Luis Guilherme Osório, foi quem assinou as folhas do processo licitatório.

Sem recursos para custear tratamento, paciente depende da solidariedade para continuar vivendo

Representante legal da Expresso Fronteira Oeste assinou documentação

No Salão Azul além dos empresários da empresa, esteve presente apenas um vereador, o petista Anilton Oliveira, além do secretário de segurança, cidadania e mobilidade urbana Rui Alexandre Medeiros.

Vereador Anilton esteve presente na licitação

Mendonça e o secretário Rui Alexandre

Conforme Geraldo Mendonça diretor de abastecimento da PMA, o próximo passo será a assinatura do contrato. Ele afirmou a reportagem que até o final do ano será assinado o documento. Mendonça enfatizou que passado esta etapa, a documentação é reunida para apreciação do prefeito e logo em seguida ocorre a assinatura.

Transporte coletivo para o feriado municipal e domingos, que antecedem o natal, terá horários especiais

Documentação foi checada e carimbada antes da habilitação

Para o secretário Medeiros, foi um marco histórico para o município. Ele avaliou de forma positiva, se referindo da primeira licitação do transporte coletivo de Alegrete.

O empresário Rodrigo Perini, um dos proprietários da Expresso Fronteira Oeste conversou com a reportagem do PAT, tão logo foi anunciado o resultado da licitação. Perini destacou o trabalho da empresa em suprir de forma emergencial o transporte na cidade e disse da vocação empresarial e melhor atender. Ressaltou os 100% de acessibilidade nos carros e espera com a retomada da economia ampliar o atendimento no município.

Trabalhou durou pouco mais de 50 minutos no Salão Azul

Embora ainda não oficializada a assinatura do contrato, Rodrigo confirmou que inicialmente a assinatura, no mínimo quatro ônibus novos entrarão em circulação e posteriormente a renovação da frota.

Sobre valores da passagem, indagado pela reportagem Perini não titubeou. Um novo valor será necessário, até porque ponderou que desde agosto quando assumiu o contrato emergencial já havia uma discussão sobre o assunto. No entanto, o valor aproximado de uma nova tarifa seria em torno de R$ 3,69.

Casal bebe demais e mulher fica ferida ao cair no banheiro

A licitação vai abranger o transporte na área urbana de Alegrete e no Distrito de Passo Novo. Os ônibus devem ter um tempo de máximo 15 anos, com no mínimo 20 lugares , ar condicionado ( que vai ser implantado, aos poucos, conforme licitação), acessibilidade, as revisões tarifárias serão feitas após período de um ano. No total serão 17 linhas urbanas e mais três ao distrito de Passo Novo. A frota, de acordo com o que está na licitação, deve ter 20 veículos, sendo 18 em operação e dois de reserva técnica.

O transporte em Alegrete vem sendo contratado de maneira emergencial. No último dia 4 de agosto de 2020, a Expresso Fronteira Oeste, de Uruguaiana, assinou contrato por seis meses com a Prefeitura para assumir o transporte público de Alegrete. O contrato pode ser renovado por igual período. Essa empresa assumiu no dia 1º de setembro de 2020.