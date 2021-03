Alunos do Colégio Raymundo Carvalho são premiados em Olimpíada Nacional de Ciências

Compartilhe















Alunos do Colégio da Urcamp, Raymundo Carvalho, foram premiado na Olimpíada Nacional de Ciências 2020

Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Programa Ciência na Escola e a realização da Universidade Federal do Piauí concretizou-se um sonho que alcançou os estudantes de todo o Brasil, com o objetivo de popularizar e divulgar o conhecimento científico a todos.

O ano 2020 entra para a história como um ano onde a Olimpíada Nacional de Ciências foi mantida de portas abertas e acessível a todos estudantes do Brasil.

A edição foi 100% online e exigiu disciplina, comprometimento e muito estudo dos mais de 2 milhões de participantes em todo o Brasil, inscritos na maior olimpíada do conhecimento em ciências do país que reúne estudantes das últimas séries do Ensino Fundamental e séries do Ensino Médio.

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de cinco Sociedades Científicas: a SBF (Sociedade Brasileira de Física) a ABQ (Associação Brasileira de Química) o A diretora do Instituto Butantan, Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Com a divulgação do resultado da Olimpíada, o Colégio Raymundo Carvalho comemorou a conquista de seus alunos. São eles:

MEDALHA DE OURO: HELENA LEONARDI GONÇALVES – 8º ANO

MEDALHA DE PRATA: GUILHERME ZAGO ABDALLAH – 1ª SÉRIE DO EM

MEDALHA DE PRATA: EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA – 2ª SÉRIE DO EM

MENÇÕES HONROSAS:

ARTHUR KOLZER RIBEIRO – 1ª SÉRIE DO EM

MARINA RODRIGUES TIRELLI – 2ª SÉRIE DO EM

LUIZA RODRIGUES TIRELLI – 3ª SÉRIE DO EM

ISADORA CADORE TOLFO – 8º ANO

A diretora do educandário, Gicieli Bárua parabenizou os alunos, protagonistas dessa conquista, saudou os professores de ciências e professores dos demais componentes curriculares do Colégio Raymundo Carvalho e também às famílias.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: Urcamp