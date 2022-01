Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com os Bombeiros, o trabalho foi rápido e não houve danos em residências, além de destacarem que naquela área são comuns os focos. Também há muito lixo descartado de forma irregular.

Eclético, escritor alegretense esbanja talento em contos e poesias

Nos últimos dias o trabalho no combate a sinistros em vegetação têm sido intenso. Na área rural, mais de 1000ha foram consumidas. Fica o alerta para que as pessoas não coloquem fogo em lixo ou na própria vegetação pois a propagação pode ser muito rápida com o intenso calor e atingir residências.

Além da atuação dos Bombeiros, alguns populares auxiliaram na extinção das chamas.