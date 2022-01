Vacinas para imunização de crianças devem chegar segunda-feira em Alegrete

Share on Email

A Coordenadoria Regional de Saúde é o órgão que recebe todas as vacinas que são distribuídas aos 11 municípios da Região.

A previsão, conforme a Delegada Heilli Temp, é que as doses ainda em números não definidos cheguem em Alegrete na próxima segunda- feira, dia 17. O início da imunização está previsto para o próximo dia 19 de janeiro.

A Delegada Regional de Saúde acredita que nesta primeira leva vai chegar a 5% o quantitativo de vacinas para crianças que virá para os municípios da 10ª CRS.

Conforme dados da Coordenadoria, Alegrete tem na faixa etária de 5 a 9 anos- 4.370 crianças. Na faixa de 10 a 11 anos são 1.658 , totalizando 6.028 crianças que estão nestas faixas de idade e poderão receber a vacina aqui no Município.

Muitos pais aguardam esse momento, visto que acreditam que seus filhos também devem ser vacinados para ficarem mais protegidos do vírus, até porque em fevereiro está prevista a volta das aulas presenciais nas escolas da cidade em que as crianças vão ter mais contato com colegas e professores.

A Secretaria de Saúde continua com a vacinação para quem ainda não se imunizou com nenhuma dose e também aplicando a terceira dose do imunizante.