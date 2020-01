Idoso que mora em condições precárias na Zona leste recusou auxílio da Ação Social da Prefeitura

No dia 01, depois de uma denuncia de que um idoso estava em um pequeno espaço, logo passando a ponte Borges de Medeiros, levou a coordenação do plantão da Secretaria de Promoção Social até o local.

Eliza Fantinel foi acionada, através do telefone institucional pela Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, para atendimento ao homem que se encontrava na entrada do bairro Ibirapuitã.

O senhor está morando numa antiga Barbearia, num pequeno espaço. Chegando ao local e, durante diálogo, o Senhor Luiz Agnaldo relatou que faz cerca de 30 dias que está no município pois estava residindo em Florianópolis – SC. Ao ser questionado sobre motivo do retorno a Alegrete ele não soube explicar e relatou que não buscou auxílio em nenhum órgão e nem mesmo da filha que, conforme ele mora próximo ao local. Disse, ainda, que tem 4 filhos, sendo que só um reside aqui na cidade.

De acordo com a assistente social, ele recusou ser acolhido na casa de passagem, inclusive assinando a declaração dispensando o atendimento do plantão social, e informou que recebe benefício no valor de um salário mínimo.

No local, segundo a Secretária Iara Caferatti, foi possível observar grande quantidade de gêneros alimentícios doados pela comunidade.

A Secretária informou que foi feito encaminhamento ao CAPS AD, para dar o suporte de saude a ele. Não temos como forçar a pessoa já que não é interdito e recebe aposentadoria. – Temos que fazer conforme os trâmites legais, destacou Iara Caferatti. Depois desse primeira medida vamos buscar um local para que ele more com dignidade, pontuou. Ela informou que o plantão social funciona 24h.

Vera Soares Pedroso