Foi discreto o movimento das lojas que abriram domingo à tarde

Neste domingo, dia 6, algumas lojas abriram suas portas em um horário incomum. Com a proximidade do Dia dos Pais, o funcionamento foi das 14h às 18h, proporcionando aos moradores a oportunidade de antecipar a busca pelo presente ideal para homenagear os pais.

Apesar das expectativas, as ruas de Alegrete registraram um movimento tímido. O fluxo de pessoas foi discreto, com momentos em que o trânsito de veículos se destacou mais. A temperatura agradável contribuiu para que os passeios fossem mais confortáveis, incentivando as famílias a saírem de casa em busca de opções de presentes.

Nem todas as lojas da cidade aderiram a essa abertura extraordinária. No entanto, entre as que abriram, foi possível encontrar uma diversidade notável de produtos. Desde confecções até utilidades domésticas, os consumidores tiveram à disposição uma gama de opções para escolher o presente perfeito para seus pais.

O comércio aberto concentrou-se principalmente na rua dos Andradas, uma das vias mais movimentadas da cidade.